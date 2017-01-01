РФ обвиняют в нарушении резолюции Генассамблеи ООН

Россия до сих пор не допускает миссию ООН в Крым и продолжает там преследовать инакомыслящих.

России напомнили, что она должна пустить миссию ООН в Крым EPA/UPG

РФ продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым, чем нарушает резолюции Генассамблеи ООН. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает Укринформ.

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"РФ продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе к полуострову. Таким образом она нарушает соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи", - подчеркнула Фрейзер.

Она подчеркнула, что с начала оккупации Россия ввела свое законодательство в Крыму. По словам главы миссии, "это прямое нарушение международного гуманитарного права ежедневно влияет на всех жителей полуострова".

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"Российская Федерация навязала свое гражданство жителям Крыма. Она насильно переместила из Крыма граждан Украины, которые не придерживались законов РФ об эмиграции, она депортировала заключенных из Крыма в РФ", - отметила Фрейзер.

"Лица, которые осуждают оккупацию, проукраинские активисты и другие -сталкиваются с запугиванием , преследованием и заключением", - говорит она. "В частности, крымские татары страдают от рейдов на их дома, религиозные центры. Во многих случаях за рейдами следуют аресты ", - отметила глава миссии.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в марте 2014 года. Миссия имеет офисы в Киеве, Донецке, Днепре, Харькове, Краматорске и Одессе, которые покрывают всю зону, пострадавшую от конфликта, по обе стороны от линии разграничения.

Напомним, ранее глава миссии ООН обратилась к президенту Украины, а также к ОРДЛО и России.