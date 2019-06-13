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У Порошенко не собираются бороться с Зеленским

Комментариев: 4
Березенко озвучил планы “ЕС” после выборов.
Порошенко не собирается бороться с Зеленским
Порошенко не собирается бороться с Зеленским
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Глава предвыборного штаба партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” Сергей Березенко сообщил, что в их планы не входить борьба с президентом Украины Владимиром Зеленским после выборов. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста о том, какими методами “ЕС” планирует вести борьбу с Зеленским, Березенко ответил, что их избиратели против этой борьбы, поэтому ее не будет.

Наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже чувствует определённый страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров, - заявил Березенко.

Кроме того, глава штаба “ЕС” отметил, что пока существует страх того, что Украина останется один на один с РФ. Поэтому партии должны не бороться, а сотрудничать с президентом.

Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны, - добавил Березенко.

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Напомним, Ляшко заявил, что Порошенко предлагал ему взятку. Бывший президент якобы хотел решить вопрос о назначении человека беглого Онищенко.

 

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Теги: Порошенко, ЕС, Березенко, выборы, Зеленский
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Комментариев (4)
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Ruspidor    13.06.2019, 15:24
Оценка:  0
Ruspidor
Вот она, проплаченная статья, за коменты к которой потрохоботам сегодня заплатят!

Как же так, педя!? Как же так!? А как же головне не втратити краину?
Peyot    13.06.2019, 15:22
Оценка:  -1
Peyot
Когда Зебили захватят раду и просрут все что было выстрадано за 5 лет Зерагулье так же как и раньше будет сидеть на на будтлке перед теликом и не понимать что происходит. А вменяемым опять прйидется идти и ценой жизни выгонять очередное клемлевское чмо с банковой и институтской!
PINKIPAU    13.06.2019, 15:00
Оценка:  +1
PINKIPAU
Пока что. А к зиме народ сам выйдет.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:20
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Природа человеческая - упрямая. Сами себе не хотят признаться что ошиблись или их обманули! Так что хз!
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