У Порошенко не собираются бороться с Зеленским

Березенко озвучил планы “ЕС” после выборов.

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Глава предвыборного штаба партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” Сергей Березенко сообщил, что в их планы не входить борьба с президентом Украины Владимиром Зеленским после выборов. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста о том, какими методами “ЕС” планирует вести борьбу с Зеленским, Березенко ответил, что их избиратели против этой борьбы, поэтому ее не будет.

Наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже чувствует определённый страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров, - заявил Березенко.

Кроме того, глава штаба “ЕС” отметил, что пока существует страх того, что Украина останется один на один с РФ. Поэтому партии должны не бороться, а сотрудничать с президентом.

Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны, - добавил Березенко.

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