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Митрополит Епифаний заявил о масштабных реформах в ПЦУ

Комментариев: 2
Изменения могут касаться духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, однако вероучение при этом останется неизменным.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy

Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ проведет ряд реформ, которые позволят молодым людям чувствовать себя комфортно в храмах.

Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

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Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь должны учитывать вызовы времени, поэтому священники тоже должны меняться и совершенствоваться, чтобы понимать потребности современного общества.

Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри, - указал Епифаний.

Церковь, по словам Епифания, не должна создавать препятствий для посещения храмов молодежью.

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Митрополит подчеркнул, что реформы, которые планируют провести в ПЦУ, будут касаться  социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов.

Ранее сообщалось, что жители села Жидычин Волынской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили защитить их от церковных рейдеров. В видео люди говорят, что рейдерским способом был захвачен Свято-Николаевский храм сторонниками ПЦУ. 

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Теги: реформы, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Комментариев (2)
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nfhvyt    13.06.2019, 16:29
Оценка:  -3
nfhvyt
порошенко в рясе, он нареформирует, аж до религиозной войны.
T-REX2    13.06.2019, 16:22
Оценка:  -3
T-REX2
Религия-опиум для народа.
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