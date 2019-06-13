Митрополит Епифаний заявил о масштабных реформах в ПЦУ

Изменения могут касаться духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, однако вероучение при этом останется неизменным.

Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ проведет ряд реформ, которые позволят молодым людям чувствовать себя комфортно в храмах.

Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Киевской области готовится рейдерский захват имущества церкви

Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь должны учитывать вызовы времени, поэтому священники тоже должны меняться и совершенствоваться, чтобы понимать потребности современного общества.

Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри, - указал Епифаний.

Церковь, по словам Епифания, не должна создавать препятствий для посещения храмов молодежью.

Читай также: “За Киевский патриархат!”: Филарет организовывает форум

Митрополит подчеркнул, что реформы, которые планируют провести в ПЦУ, будут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов.

Ранее сообщалось, что жители села Жидычин Волынской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили защитить их от церковных рейдеров. В видео люди говорят, что рейдерским способом был захвачен Свято-Николаевский храм сторонниками ПЦУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.