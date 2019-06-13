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Вятрович упрекнул Зеленского за “малороссийский мир”

Комментариев: 10
По мнению чиновника, президенту мешает деятельность в “Квартале”.
Вятрович раскритиковал Зеленского
Вятрович раскритиковал Зеленского
скриншот из видео

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Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович уверен, что Владимиру Зеленскому будет трудно стать настоящим украинским президентом из-за его деятельности в “Квартале”, Об этом Вятрович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Вятрович уверен, что Зеленский еще долго не сможет оправдать все нелепые шутки об Украине и украинцах. По его мнению, Зеленский на протяжении нескольких лет популяризировал “малороссийский мир” для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми.

Одно из моих предостережений Зеленскому, как человеку, а не политику, это, собственно, то, что он популяризировал этот, как по мне, достаточно отвратительный образ украинцев, очень карикатурный и такой, который скорее унижает украинцев, - заявил Вятрович.

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Напомним, Вятрович назвал условие, при котором он пойдет в политику. Владимир Вятрович поделился планами на будущее.

 

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Теги: Вятрович, Зеленский, "малорусский мир", Квартал
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Комментариев (10)
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Бувший_східняк    13.06.2019, 16:44
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Это еще что... Посмотрите, что будет, когда он снова в Квартал вернётся. Надеюсь, очень скоро.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 16:34
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А типа вова так не шутил?! Сейчас ему об этом вспоминать не выгодно и он морозится.
alex-zol    13.06.2019, 16:29
Оценка:  -4
alex-zol
Кугут недоделанный!!!
T-REX2    13.06.2019, 16:19
Оценка:  0
T-REX2
Вот уж Дид Панас,казкарь еще тот.
LifeStriker    13.06.2019, 16:12
Оценка:  -1
LifeStriker
Сейчас все ватники будут пердаки рвать за 5 копеек , Вятрович это их злейший враг по методичке ))))
LifeStriker    13.06.2019, 16:11
Оценка:  -2
LifeStriker
Отличный мужик, вех бы таких в политике
nfhvyt    13.06.2019, 16:10
Оценка:  -2
nfhvyt
Пятух галицкий, русофобия уже не в моде.
Via_dolorosa    13.06.2019, 16:20
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Похоже оно только набирает обороты; просто вам признать это стыдно. А ведь так хорошо жили- и сдался вам этот Крым с Донбассом.
Ruspidor    13.06.2019, 16:03
Оценка:  +1
Ruspidor
А за свой дебильный мозг он кого упрекнет?!
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 16:32
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Зеленский? ХЗ
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