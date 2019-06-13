Вятрович упрекнул Зеленского за “малороссийский мир”

По мнению чиновника, президенту мешает деятельность в “Квартале”.

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Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович уверен, что Владимиру Зеленскому будет трудно стать настоящим украинским президентом из-за его деятельности в “Квартале”, Об этом Вятрович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Вятрович уверен, что Зеленский еще долго не сможет оправдать все нелепые шутки об Украине и украинцах. По его мнению, Зеленский на протяжении нескольких лет популяризировал “малороссийский мир” для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми.

Одно из моих предостережений Зеленскому, как человеку, а не политику, это, собственно, то, что он популяризировал этот, как по мне, достаточно отвратительный образ украинцев, очень карикатурный и такой, который скорее унижает украинцев, - заявил Вятрович.

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Напомним, Вятрович назвал условие, при котором он пойдет в политику. Владимир Вятрович поделился планами на будущее.