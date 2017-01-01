Ракеты реактивной системы залпового огня превосходят по точности аналогичное оружие в РФ.

"Ольху" наконец испытали перед главой СНБО и министром обороны

Данилюк и Полторак побывали на испытаниях "Ольхи"

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Данилюк и Полторак побывали на испытаниях "Ольхи"

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Секретарь СНБО Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Госиспытания модернизированных ракет "Ольха-Р", прошедшие на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании", - говорится в сообщении.

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Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала ВСУ является одним из важнейших для СНБО. Он напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современного и эффективного ракетного оружия для армии.

Ракеты "Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия ГКБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

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Производство этого высокоточного оружия по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства и будет осуществляться по замкнутому циклу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пройдут учения ВСУ: доступ к отдельным территориям запретят.