Под Киевом пьяная мать утонула с 5-летним сыном

Еще один ребенок с берега наблюдал, как тонут его мать и братик.

В одном из сел Киевской области утонула мать и ее сын. Тела из реки Тетерев не могли достать почти сутки. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Утонувшую мать нашли первой kv.dsns.gov.ua/

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По предварительной информации, мать 1992 года рождения вместе с двумя детьми отправилась искупаться в реке Тетерев. Очевидцы говорят, что женщина пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один ребенок пошел купаться с матерью, а второй - остался на берегу.

Говорят, мать была пьяной kv.dsns.gov.ua/

Течение реки было настолько сильным, что женщина с 5-летним сыном не смогли выбраться на берег. Еще один ребенок с берега наблюдал, как тонут его мать и братик.

Тела отправили на экспертизу kv.dsns.gov.ua/

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Поиски тел утонувших осложняло течение и большое количество затонувшей древесины.

В 9:30 водолазы нашли тело матери, а через несколько часов - тело малыша.

Тело ребенка нашли вторым kv.dsns.gov.ua/

Напомним, за две недели в Украине утонули более 100 человек. Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности.

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