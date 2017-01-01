В Харькове студент выбросился с шестого этажа общежития

Детали выясняет полиция.

Полиция Харькова проверяет все детали падения 18-летнего студента одного из ВУЗов города с шестого этажа общежития. Об этом передает Depo.Харків, ссылаясь на комментарий областной полиции.

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По предварительным данным, информация о том, что с шестого этажа общежития на улице Целиноградской выпал парень, поступило в Шевченковский отдел 12 июня в 7:24.

Очевидцы рассказали, что в комнате с парнем было еще трое студентов. После того, как они вышли из помещения, парень выбросился с окна вниз.

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К счастью, парню удалось выжить. Он поступил в больницу с травмами различной степени тяжести. На данный момент он отказывается комментировать причины своего поступка.

Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Информация проверяется, все обстоятельства этого происшествия выясняются.

Напомним, в Сумах парень выпрыгнул из окна из-за плохих оценок на ВНО. 17-летний юноша скончался от полученных травм.

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