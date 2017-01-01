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Львовяне сделали из военного кладбища зону отдыха

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Люди загорают прямо на лужайке военного мемориала.
Военный мемориал во Львове стал "пляжем"
Военный мемориал во Львове стал "пляжем"
zaxid.net

На Марсовом поле во Львове на газоне военного мемориала, посвященного советским воинам и жертвам советского террора, местные жители принимают солнечные ванны. 

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Стоит отметить, что на Марсовом поле расположено военное кладбище уже более 100 лет - сначала здесь были погребены воины австрийской и союзной армий во время Первой мировой войны. Впоследствии, там же были похоронены погибшие солдаты НКВД во время карательных операций против УПА, а также жертвы советского террора.

В 90-х годах также похоронено более 240 жертв советского террора из Замарстиновской тюрьмы Львова. 

Марсовое поле окружено с двух сторон Лычаковским кладбищем, самым старым во Львове.

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Теги: Львов, мемориал, вандалы
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