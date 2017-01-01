Львовяне сделали из военного кладбища зону отдыха

Люди загорают прямо на лужайке военного мемориала.

На Марсовом поле во Львове на газоне военного мемориала, посвященного советским воинам и жертвам советского террора, местные жители принимают солнечные ванны.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Стоит отметить, что на Марсовом поле расположено военное кладбище уже более 100 лет - сначала здесь были погребены воины австрийской и союзной армий во время Первой мировой войны. Впоследствии, там же были похоронены погибшие солдаты НКВД во время карательных операций против УПА, а также жертвы советского террора.

В 90-х годах также похоронено более 240 жертв советского террора из Замарстиновской тюрьмы Львова.

Марсовое поле окружено с двух сторон Лычаковским кладбищем, самым старым во Львове.