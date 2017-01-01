Кучма встретился с координатором ООН и обсудил прекращение огня на Донбассе

Координатор ООН поблагодарила Кучму за то, что тот участвует в процессе мирного урегулирования конфликта.

Кучма и координатор ООН обсудили ситуацию на Донбассе facebook.com/darka.olifer

Леонид Кучма и координатор системы ООН и гуманитарной помощи в Украине Асенефа Лубрани встретились и обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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Встреча состоялась по инициативе Лубрани. Она поблагодарила Кучму за то, что тот участвует в процессе мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, обсуждали выполнение Минских соглашений, ведь “генеральный секретарь ООН Антониу Гутиериш внимательно следит за этим вопросом“ и надеется, что в данном вопросе появится новая динамика.

Кучма подчеркнул, что очень важно полноценное прекращение огня на Донбассе, вывести российские войска и технику. Кроме того, все шаги по имплементации Минских соглашений должны происходить только на основе взаимных желаний.

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На встрече обсудили и положительные сдвиги в процессе освобождения удерживаемых людей, и проблемы поиска лиц, которые пропали без вести.

Кучма в свою очередь поблагодарил ООН за то, что они поддерживают Украину. Он выразил надежду, что голос ООН поможет миру услышать об украинском вопросе.

Участники встречи договорились о продолжении контактов на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Кучма отреагировал на предложение РФ “начать с чистого листа”.

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