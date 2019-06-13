Герус все же говорил о снижении тарифов: опубликовано видео

На видео Герус говорит о снижении на 11%.

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После второго тура президентских выборов Герус публично заявил, что можно снизить тарифы для населения на 11%. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Радио Свобода Власта Лазур, опубликовав видео интервью.

"С 1 мая цены на газ можно снизить на 11%” - говорил Андрей Герус после второго тура выборов. Имелось в виду с 1 мая 2019 года." Этот вопрос не по существу, а вопрос по форме ", - объяснял мне господин Герус. О шутках ничего не говорил, - написала журналистка.

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На видео, которое обнародовала журналистка, отчетливо слышно о том, что господин Андрей Герус на полном серьезе заявляет о снижении цен на коммунальные услуги для населения.

Это реально сделать с 1 мая. С 1 мая реально снизить цену газа на 11%. И я как раз рекомендую, чтобы была инициатива от Зеленского даже пока не прошел процесс инаугурации, чтобы он призвал это сделать. Потому что там есть определенные технические трудности, определенные дискуссии между Нафтогазом и Кабмином, какое-то не такое постановление, не так выписано, не могут реализовать ... То есть это не вопрос по существу, а вопрос по форме. Это можно уже сделать с 1 мая относительно цены газа, - заявил Герус.

Напомним, Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы. Президент, по словам Геруса, говорил только об увеличении добычи газа и развитии экспорта.