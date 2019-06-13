Разумков сознался, какую позицию Коломойского не поддерживает “Слуга народа”

По словам Разумков, олигарх не имеет влияния на политическую силу.

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Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков откровенно сознался о том, какая роль Коломойского касательно политической силы. Об этом Разумков рассказал в интервью Стране.

По слова лидера “Слуги народа”, олигарх Коломойский не имеет никакого отношения к партии. Соответственно, он не может никак влиять на кадровые изменения и решения.

Также Разумков отметил, что экс-владелец ПриватБанка не является членом партии, а значить о влиянии на решения политсилы у него нет.

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Разумков сознался, что позиция Коломойского касательно дефолта “Слугой народа” не поддерживается. А в целом, Коломойский не причинил никакого вреда государству, считает политик.

Кроме того, Разумков рассказал, что никогда не общался с Коломойским, а также пообещал, что во время каденции Зеленского олигархи не будут иметь влияния на решения парламента.

Напомним, Разумков ответил, почему Тищенко идет в Раду. Лидер партии раскрыл секреты.

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