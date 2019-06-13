Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков сознался, какую позицию Коломойского не поддерживает “Слуга народа”

Комментариев: 2
По словам Разумков, олигарх не имеет влияния на политическую силу.
Разумков рассказал о Коломойском
Разумков рассказал о Коломойском
Страна

Читай также: Партия Слуга народа обнародовала полный список кандидатов

Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков откровенно сознался о том, какая роль Коломойского касательно политической силы. Об этом Разумков рассказал в интервью Стране.

По слова лидера “Слуги народа”, олигарх Коломойский не имеет никакого отношения к партии. Соответственно, он не может никак влиять на кадровые изменения и решения.

Также Разумков отметил, что экс-владелец ПриватБанка не является членом партии, а значить о влиянии на решения политсилы у него нет.

Читай также: Ведущий “Права на владу” отказался от выборов со “Слугой народа”

Разумков сознался, что позиция Коломойского касательно дефолта “Слугой народа” не поддерживается. А в целом, Коломойский не причинил никакого вреда государству, считает политик.

Кроме того, Разумков рассказал, что никогда не общался с Коломойским, а также пообещал, что во время каденции Зеленского олигархи не будут иметь влияния на решения парламента.

Напомним, Разумков ответил, почему Тищенко идет в Раду. Лидер партии раскрыл секреты.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Разумков, Слуга народа, Коломойский, дефолт, позиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 17:55
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Ну и с какого перепуга тогда среди "слуг народа" столько "слуг" Коломойского?
Letohradek    13.06.2019, 18:11
Оценка:  0
Letohradek
Поразительно то, что зэбилы их в упор не видят ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь