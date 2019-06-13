Украинские моряки в СИЗО Москвы учат иностранные языки

Военнопленные скучают по семьям, ждут писем украинцев и много читают в свободное время.

В свободное время военнопленные украинские моряки в СИЗО “Лефортово“ много читают и учат иностранные языки. Об этом написала первый вице-спикер Ирина Геращенко у себя в Facebook.

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“Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых РФ в Лефортово. От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко“, - отметила он.

Геращенко рассказала, что письма морякам я написала еще в декабре 2018, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта ... Мне их ответы также шли 2 месяца - с апреля.

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“В письмах - благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль - за семьи, которым сейчас тяжелее всего, и просьба поддерживать семьи“, - отметила она.

“Ребята пишут, что письма украинцев помогают им поддерживать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнам, и верят, что Украина их вытянет“, - добавила Геращенко.

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“Все, кто хочет поддержать наших военнопленных, напишите им по адресу: 111020 Россия, Москва ул Лефортовский вал , дом 5.ФКУ СИЗО - 2 УФСИН“, - уточнила первый-вице-спикер.