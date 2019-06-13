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Россия озвучила свои предложения по газовым контрактам

Комментариев: 12
Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях и снизить его стоимость для Украины.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Россия заявила о готовности снизить стоимость газа для Украины на 25%, а также продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

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Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что в РФ готовы к возобновлению поставок газа в Украину.
 
Газпром мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, - указал он.

Новак говорит, что Россия и Европейская комиссия договорились в встрече в сентябре. Именно после этого стане известна дата трехсторонних переговоров по газу.

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Новак также заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассчитывает, что до конца года будет найдено решение в переговорах Украины и России по контракту о транзите газа. 

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Газпром, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война, газовое соглашение
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Комментариев (12)
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Колишній-східняк    13.06.2019, 19:02
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А как же особая гордость великороссов?
Nikolas_Adver    13.06.2019, 19:17
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
ну не хочешь еще один шанс на дешевый газ-тогда иди на хyй. покупай в гейропе. и это не гордость, а в очередной раз в жoпу дебилов-рагулей. какая с вами гордость? не запачкаться бы об гавно
Колишній-східняк    13.06.2019, 19:42
Оценка:  0
Колишній-східняк
еще один шанс на дешевый газ - хе, хе. Наслышаны...
Nikolas_Adver    13.06.2019, 19:45
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
поделись, наслышанный))) в очко тебе гуднули партнеры?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 18:48
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Цена обозначается в деньгах, а не процентах! так что "Наши цены лучше чем ваши скидки!"
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 18:51
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
И кроме, может кто забыл чем закончилась нефтегазовая любовь масковии и Беларуси?!
Ruspidor    13.06.2019, 18:30
Оценка:  -2
Ruspidor
А на xyй россия не готова сходить, выплатив долг по уже действующему решению арбитража...
farfalle    13.06.2019, 18:33
Оценка:  -3
farfalle
А долг Укропия не хочет вернуть России? А придется, только с процентами по суду
Ruspidor    13.06.2019, 18:38
Оценка:  -1
Ruspidor
По решению суда газпром должен выплатить 4 млрд. Долларов нафтогазу. Именно это решение пидopaссия пытается безуспешно оспорить. Именно поэтому русские мрази конючат чтоб их простили и пошли на мировую...
farfalle    13.06.2019, 18:24
Оценка:  -3
farfalle
Какую только лапшу лохам не вешают, чтобы закончить СП-2)))
Michael2811    13.06.2019, 18:39
Оценка:  -1
Michael2811
После ввода в срой СП-2 будет и СП-3-4-5 И так далее,,,,,,,,,,,,
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 18:44
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
На расии всего два потока: один в сортир, другой Xyйлу в карман! Но вы держитесь!
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