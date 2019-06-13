Россия озвучила свои предложения по газовым контрактам

Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях и снизить его стоимость для Украины.

Россия заявила о готовности снизить стоимость газа для Украины на 25%, а также продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

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Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что в РФ готовы к возобновлению поставок газа в Украину. Газпром мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, - указал он.

Новак говорит, что Россия и Европейская комиссия договорились в встрече в сентябре. Именно после этого стане известна дата трехсторонних переговоров по газу.

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Новак также заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассчитывает, что до конца года будет найдено решение в переговорах Украины и России по контракту о транзите газа.

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