Россия озвучила предложения по газовым контрактам

Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях и снизить его стоимость для Украины.

Россия готова снизить стоимость газа для Украины на 25%, а также продлить контракт на транзит газа на действующих условиях. Об этом в четверг, 13 июня, заявил заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году... Газпром мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он.

Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - сказал он.

Новак также заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал он.

Ранее директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко сообщил, что на переговорах Газпрому будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.

Напомним, Шефчович в мае посетил Киев, где обсудил газовые вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, Еврокомиссия пытается организовать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной, на которой хочет добиться от России гарантий сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года.

Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

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