Климкин заявил, что РФ пытается скомпрометировать Зеленского

Россия пытается ухудшить позиции украинской стороны.

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о том, что РФ пытается скомпрометировать президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Климкин отметил, что “российская сторона мешает дальнейшему размежеванию“.

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Он указал, что уже есть договоренности о разграничении у Станицы Луганской, однако Россия пытается ухудшить позиции украинской стороны. Кроме того, Климкин говорит, что российская сторона также делает все возможное, чтобы обвинить Украину в том, что разведение происходит на фоне обстрелов.

Таким образом, РФ пытается скомпрометировать Зеленского перед его международными визитами.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сегодня, 13 июня, заявил, что в отношениях между Украиной и Россией сейчас появилась “форточка возможностей”. Чиновник акцентировал, что главное для двух стран сегодня не упустить момент, когда примирение близко. Он также заявил, что видит реальную возможность наладить отношения между Украиной и Россией.

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Также стало известно, что Климкин усомнился, что Украина скоро вступит в ЕС. Для вступления в Евросоюз как минимум через десять лет переговоры нужно начинать в ближайшее время, подчеркнул глава МИД.

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