Госпогранслужба: Обвинения по делу Стены не имеют доказательств

Пограничники заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект Стена были проведены с нарушениями.

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта Стена на российско-украинской госгранице, являются экспертизы, которые были проведены со значительными нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, комментируя передачу в суд обвинительного акта по указанному делу.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами досудебного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщения о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами", - говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве отмечают, что выводы из сообщения о подозрении опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

"Так, например, главными доказательствами в уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - отмечают в Госпогранслужбе.

Нецелевое использование средств также обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, проведенными по постановлению следственного судьи.

В то же время в ведомстве отмечают, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями.

"Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже слушать суд. В случае если вина военнослужащих Госпогранслужбы будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в комментарии Госпогранслужбы.

Напомним, проект Стена анонсировал на заседании правительства тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Проект строительства Европейского вала оценили в 150 миллионов долларов. Спустя четыре года оказалось, что Стену построили лишь на треть, а закончат возведение только к 2021 году.

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