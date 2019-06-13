Система Ольха прошла испытания Минобороны

Реактивная система залпового огня Ольха вскоре поступит на вооружение Военных сил Украины.

Министерство обороны завершило испытание реактивной системы залпового огня Ольха. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Армия fm в четверг, 13 июня.

Ведомство планирует поставить систему на вооружение вместе с модернизированными ракетами Ольха-Р.

"Только что мы завершили государственное испытание системы Ольха и реактивных боеприпасов к нему Ольха-Р. Особенность и Ольхи, и Ольхи-Р в том, что она значительно превышает тактико-технические характеристики подобных типов зарубежного производства. После обработки акта и после завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ и поставить на вооружение ВСУ и комплекс, и боеприпас к нему", - заявил Полторак.

Система Ольха позволяет корректировать траекторию полета, таким образом, повышается точность попадания боеприпаса. Глава Минобороны подчеркнул, что и система, и боеприпасы изготовляются исключительно из комплектующих украинского производства.

Отметим, в сегодняшних испытаниях Ольхи принял участие глава СНБО Александр Данилюк. После стрельб он заявил, что развитие ракетной техники в Украине станет государственным приоритетом.

Ракеты Ольха - разработка конструкторов государственного предприятия Государственное конструкторское бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Как говорят в СНБО, производство этой уникальной мощной высокоточного оружия, по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Объем госфинансирования проекта РСЗО Ольха в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

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