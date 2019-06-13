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Деньги на зарплаты горнякам Львовуголь арестованы - Волынец

Комментариев: 1
Около 50 миллионов гривен на зарплатные долги львовским горнякам заблокированы на счету Укргазбанка, заявил Михаил Волынец.
Деньги на зарплатные долги львовским горнякам заблокированы
Деньги на зарплатные долги львовским горнякам заблокированы
ТН-Экспресс

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что 50 миллионов гривень на долги по зарплате львовским шахтерам заблокировали в Укргазбанке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обещанные вчера, 12 июня, во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом представителей трудового коллектива ГП Львовуголь 50 млн грн средств на выплату задолженности по заработной плате заблокированы. Указанные средства должны поступить от ПАО Центрэнерго за отгруженный уголь львовским шахтерам", - отметил Волынец.

По его словам, средства арестованы на счетах АБ Укргазбанк.

Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.

Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.

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Теги: Львовская область, зарплаты, долги, шахтеры, шахта, задолженность по выплате зарплаты, Михаил Волынец, Волынец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    13.06.2019, 19:33
Оценка:  -1
Мыкола
Они по большому счету голосовали на выборах за Порошенко, а значит и за Гройсмана,Пусть теперь и разгребают то, что сами и поддерживали
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