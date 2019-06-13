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Гражданство РФ: Баканов не ответил, просила ли его жена паспорт Украины

Комментариев: 4
По словам временно исполняющего обязанности главы СБУ, он уже дал полный ответ на поставленный вопрос.
Баканов не хочет говорить, просила ли его жена гражданство Украины
Баканов не хочет говорить, просила ли его жена гражданство Украины
УНИАН

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Временный глава СБУ Иван Баканов отказался объяснять СМИ ситуацию с российским гражданством своей жены. Об этом проект Схемы сообщает в Facebook.

“Непонятно, она 21 год получает гражданство, или как?“ - поинтересовалась журналистка. “В заявлении - полный ответ на поставленный вопрос“, - парировал Баканов, говоря о своем вчерашнем посте в Facebook, где он сообщил, что его жена - россиянка.

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После этого Баканова спросили, подала ли его супруга заявление на получение гражданства Украины. “Смотрите, все, что я прокомментировал, соответствует действительности“, - ответил он. 

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“Вы можете прочитать и сделать те выводы, которые считаете нужными. Я ответил на вопрос. У меня - полный ответ“, - добавил Баканов.

Напомним, ранее Иван Баканов признался у себя в Facebook, что у его жены - гражданство РФ.

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Теги: Баканов, СБУ, жена, Украина, РФ, гражданство
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Комментариев (4)
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haarp    13.06.2019, 19:42
Оценка:  0
haarp
Почему Климкин и Порошенко не сдали паспорта РФ ?
haarp    13.06.2019, 19:49
Оценка:  0
haarp
да таких огромное количество , все знают по новостям за последние 5.5 лет , даже жена у сына Порошенко из Питера с гражданством РФ
PINKIPAU    13.06.2019, 19:05
Оценка:  +2
PINKIPAU
Оно ей было без надобности. Ведь вата в голове((((.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 19:07
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Такая же "вата" как у партайгеносов Яныка. Просто ей гражданство Украины нах не надо! Оно и БакЛанову не нужно!
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