Гражданство РФ: Баканов не ответил, просила ли его жена паспорт Украины

По словам временно исполняющего обязанности главы СБУ, он уже дал полный ответ на поставленный вопрос.

Баканов не хочет говорить, просила ли его жена гражданство Украины УНИАН

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Временный глава СБУ Иван Баканов отказался объяснять СМИ ситуацию с российским гражданством своей жены. Об этом проект Схемы сообщает в Facebook.

“Непонятно, она 21 год получает гражданство, или как?“ - поинтересовалась журналистка. “В заявлении - полный ответ на поставленный вопрос“, - парировал Баканов, говоря о своем вчерашнем посте в Facebook, где он сообщил, что его жена - россиянка.

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После этого Баканова спросили, подала ли его супруга заявление на получение гражданства Украины. “Смотрите, все, что я прокомментировал, соответствует действительности“, - ответил он.

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“Вы можете прочитать и сделать те выводы, которые считаете нужными. Я ответил на вопрос. У меня - полный ответ“, - добавил Баканов.

Напомним, ранее Иван Баканов признался у себя в Facebook, что у его жены - гражданство РФ.