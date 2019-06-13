Представитель Зеленского говорит, что сначала стоит навести порядок в судебных органах.

У Зеленского оценили судебную реформу Порошенко на три с минусом president.gov.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук оценил судебную реформу бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Стефанчук отметил, что оценивают судебную реформу предыдущей власти на три с минусом. Он подчеркивает, что судебную реформу нужно перезапустить.

Представитель Зеленского говорит, что сначала стоит навести порядок в органах, которые занимаются подбором судей, проводят их квалификацию и занимаются дисциплинарными делами судей.

“Речь идет о ВСП и ВККС. Нужно иметь четкое понимание того, как у нас должна функционировать система судоустройства в государстве“, - указал Стефанчук.

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Представитель Владимира Зеленского рассказал о важности создания палаты в Верховном суде, которая бы занималась антикоррупционными нарушениями.

Еще одна из задач, которые стоят перед властью - “создать на первом уровне возможность максимального привлечением народовластия“. Важно, по словам Стуфанчука, запустить систему альтернативного решения споров.

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