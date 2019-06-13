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У Зеленского оценили судебную реформу Порошенко на три с минусом

Комментариев: 5
Представитель Зеленского говорит, что сначала стоит навести порядок в судебных органах.
У Зеленского оценили судебную реформу Порошенко на три с минусом
У Зеленского оценили судебную реформу Порошенко на три с минусом
president.gov.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук оценил судебную реформу бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Стефанчук отметил, что оценивают судебную реформу предыдущей власти на три с минусом. Он подчеркивает, что судебную реформу нужно перезапустить.

Представитель Зеленского говорит, что сначала стоит навести порядок в органах, которые занимаются подбором судей, проводят их квалификацию и занимаются дисциплинарными делами судей.

“Речь идет о ВСП и ВККС. Нужно иметь четкое понимание того, как у нас должна функционировать система судоустройства в государстве“, - указал Стефанчук.

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Представитель Владимира Зеленского рассказал о важности создания палаты в Верховном суде, которая бы занималась антикоррупционными нарушениями.

Еще одна из задач, которые стоят перед властью - “создать на первом уровне возможность максимального привлечением народовластия“. Важно, по словам Стуфанчука, запустить систему альтернативного решения споров.

Ранее у Зеленского рассказали, когда и как проведут перепись населения.

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Теги: Порошенко, Стефанчук, суд, реформа
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    13.06.2019, 19:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Конечно, судьи неправильные! Но теперь товарищ Владимир поставит правильных судей, и тогда мы, ух!! заживем!!
ВосставшийИзБана    13.06.2019, 19:28
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Критиковать - это говорить, как сделал бы сам, если бы умел. Пусть сначала сам что-нибудь сделает, а потом оценивает папиредникав.
Ruspidor    13.06.2019, 19:19
Оценка:  -3
Ruspidor
А откуда там три!!! Бля, эта потроховская реформа - фейк, который должен был легализовать судей януковича в новой системе! Откуда там три!!!???
Letohradek    13.06.2019, 19:28
Оценка:  +2
Letohradek
Потрудись задуматься своей единой извилиной, почему при Порошенко рыги не рисковали ехать в Украину, а при квартальном уйобке, с крысиной мордой - ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
ВосставшийИзБана    13.06.2019, 19:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да все ж понятно! Потому что суд был неправильный! А вот теперь суд будет правильный, потому и вернулись. А по большому счету мало кто уехал. Только самые трусливые и тупые.
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