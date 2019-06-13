Еврокомиссар: План "Б" по транзиту газа не нужен

Шефчович и Новак обсудили варианты транзита газа после истечения контракта между Украиной и Россией.

Еврокомиссия рассчитывает, что до конца года будет найдено решение в переговорах Украины и России по контракту о транзите газа. Об этом в четверг, 13 июня, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали этот процесс подробно, какие могут быть варианты с 1 января 2020 года по заключению нового контракта на транзит через Украину", - сказал Новак.

"Наши коллеги говорят о необходимости внедрения европейского законодательства. Но мы знаем, что на сегодня Украина пока еще не готова с точки зрения изменения в действующее законодательство, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе", - сказал российский министр.

"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономические конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем - разбирательства в арбитражных судах", - подчеркнул он.

При этом он утверждает, что на сегодня нет никаких предложений со стороны Украины. Хотя ранее директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко сообщил, что на переговорах Газпрому будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.

В свою очередь Шефчович заявил: "Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения".

"И мы сегодня смогли договориться, что спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь. Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.

Также Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях и снизить его стоимость для Украины на 25%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet