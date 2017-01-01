В Николаеве посадили полицейского за попытку создать банду

К трем годам лишения свободы суд приговорил мужчину, который работая в полиции, планировал организовать преступную группировку квартирных воров в Николаеве.

Заводской районный суд приговорил полицейского Максима Гущина к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает портал nikolaev24.com.ua в четверг, 14 июня.

В марте 2018 года инспектор сектора реагирования патрульной полиции Максим Гущина решил организовать и контролировать группу воров в Николаеве.

По работе он знал женщину, которая была связана с ранее судимыми за кражи лицами, которых она могла привлечь к соучастию в группе.

Кроме организации и координации действий домушников полицейский должен был подыскивать квартиры и дома, которые можно ограбить, а также сообщать ворам распорядок дня жертв, наличие сигнализации, камер или собак. Краденое мужчина хотел делить среди группы поровну.

Cмотрите фотогалерею: Полицейский хотел организовать банду домушников в Николаеве

Женщину, к которой обратился полицейский для создания ОПГ, правоохранители привлекли к сотрудничеству. При очередной встрече Гущин рассказал ей о первом месте для кражи - дом, в котором живет семья сестры его жены. Он рассказал, что родственникам жены из Израиля дочь переслала около 10 тысяч долларов.

Полицейский также добавил, что в доме нет сигнализации, собак и отдал ей подробный план дома, а та передала его правоохранителям.

16 марта 2018 года женщина по заранее проработанному плану сообщила полицейскому, что они обокрали дом, и назначила ему встречу. При передаче ему якобы похищенных денег, ювелирных украшений и прочих ценностей, полицейского задержали.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что пошел на это из-за сложного материального положения, возникшего после рождения дочери. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, что ранее полицейский избил водителя и его пассажиров в Одесской области.

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