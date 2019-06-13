Вакарчук опубликовал имена спонсоров своей партии

Среди спонсоров - бывший президент "Киевстара".

Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук рассказал о трех спонсорах своей партии.

Информация об этом появилась на сайте “Голоса“.

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Своих спонсоров Вакарчук называет “донорами“. И среди “доноров“ партии есть инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продажу долговых ценных бумаг Сергей Фурса.

Кроме того, спонсором стал бывший президент “Киевстара“, основатель талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Тарас Лукачук также спонсировал партию Вакарчука.

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Свой самый первый взнос партия “Голос“ получила от самого Святослава Вакарчука. В партии благодарят за поддержку всех.

В сообщении говорится, что “Голос“ не будет принимать помощь от тех компаний, которые замешаны в коррупционных схемах, от иностранцев, несовершеннолетних, анонимов и людей без гражданства.

Недавно лидер политической силы “Голос” Святослав Вакарчук отозвал двух кандидатов в народные депутаты по мажоритарных округах.

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