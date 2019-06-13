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В Хмельницком мужчина забил себе в голову два гвоздя и выжил

Комментариев: 4
Это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны, утверждают медики.
Медики провели операцию по удалению гвоздей
Медики провели операцию по удалению гвоздей
Скриншот

В городе Хмельницкий мужчина забил себе в голову молотком два гвоздя и остался жив. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщает местное издание Є в четверг, 13 июня.

"64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой – в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел, и пациент остался жив", – рассказал завотделением нейрохирургии Василий Левицкий.

Врач пологает, что мужчина нанес себе такие травмы во время суицидального аффекта. Кроме этого, по словам медика, мужчина злоупотреблял алкоголем.

Чудом было то, что гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью. Наш пациент «родился в рубашке». С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанесла себе такие глубокие раны, – добавил нейрохирург.

Известно, что хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

Ранее в Херсоне мужчина погиб, пытаясь отрезать себе голову электропилой. Он пытался демонстративно лишить себя головы, но смог лишь перерезать артерии. Мужчина умер еще до приезда "скорой".

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Теги: самоубийство, мужчина, гвозди, суицид, самоубийца, Хмельницкий, Голова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vasya_iz_Ivanovo    13.06.2019, 21:16
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы такие затейники - то застрелятся тремя выстрелами в спину, то отпилят бензопилой себе голову, то вот это. Нам, лишнехромосомным у вас еще поучится!
sharry-sharry    13.06.2019, 20:41
Оценка:  0
sharry-sharry
Фильмы ужасов «отдыхают.»
Letohradek    13.06.2019, 20:21
Оценка:  +1
Letohradek
В Хмельницком мужчина зЭбил себе в голову два гвоздя и выжил. Теперь он будет востребован в коалиционном большинстве зэбилов в РАДЕ.
Letohradek    13.06.2019, 20:08
Оценка:  0
Letohradek
Это зэбил . стопроцентовый!
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