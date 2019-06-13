Теперь только Roshen может использовать красную ленту на тортах

Теперь знак красного цвета является их правом интеллектуальной собственности на товарный знак.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen против Минэкономики из-за красной ленты на торте.

Об этом говорится в решении суда.

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Суд принял решение в пользу компании Roshen. Теперь знак красного цвета является их правом интеллектуальной собственности на товарный знак.

Под знаком имеются в виду пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты, а также упаковочные материалы - ленты, веревки, нитки и прочее.

Теперь только Roshen имеет право паковать торты, используя красную ленту на упаковках.

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Напомним, в сообщении суда от 20 мая, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений говорится о том, что хозяйственный суд Киева 3 июня рассмотрит иск компании “Рошен“ к Министерству экономического развития и торговли, а также государственному предприятию “Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент)“ за право регистрации красной ленты на упаковке торта.

Так, Рошен обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и государственного предприятия “Украинский суд интеллектуальной собственности“ за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.

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