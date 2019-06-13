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Теперь только Roshen может использовать красную ленту на тортах

Комментариев: 1
Теперь знак красного цвета является их правом интеллектуальной собственности на товарный знак.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
facebook.com/roshen.com.ua

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen против Минэкономики из-за красной ленты на торте.

Об этом говорится в решении суда.

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Суд принял решение в пользу компании Roshen. Теперь знак красного цвета является их правом интеллектуальной собственности на товарный знак.

Под знаком имеются в виду пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты, а также упаковочные материалы - ленты, веревки, нитки и прочее. 

Теперь только Roshen имеет право паковать торты, используя красную ленту на упаковках.

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Напомним, в сообщении суда от 20 мая, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений говорится о том, что хозяйственный суд Киева 3 июня рассмотрит иск компании “Рошен“ к Министерству экономического развития и торговли, а также государственному предприятию “Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент)“ за право регистрации красной ленты на упаковке торта.

Так, Рошен обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и государственного предприятия “Украинский суд интеллектуальной собственности“ за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.

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Теги: Порошенко, Рошен, иск, суд, лента
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Комментариев (3)
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haarp    13.06.2019, 21:33
Оценка:  0
haarp
А Кока Кола - уже нет ?
П    13.06.2019, 21:32
Оценка:  0
П
Вот и приватизировали красный цвет. А как же декоммунизация? Петя, нанеси удар по сепарам, запатентуй колорадку!
RomaCrimea    13.06.2019, 21:16
Оценка:  +1
RomaCrimea
Этот торт хозяину в морду!
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