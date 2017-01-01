Сепаратисты применили артиллерию, ранен боец ВСУ

Враг применял артиллерию калибра 152 мм, минометы, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 13 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил пять обстрелов позиций в районе населенных пунктов Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое и Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы четыре обстрела в районе Боровское, Луганское, Золотое-4 и Зайцево.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 12 июня на Донбассе произошло 24 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем был уничтожен один сепаратист и еще трое ранены.

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