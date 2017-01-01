МИД Украины уточнил информацию о двух премьерах в Молдове

В МИД Украины объяснили свое сообщение о двух премьерах в Молдове и заявили, что "два премьера - это многовато, но важнее найти сбалансированное решение".

Два премьер-министра в Молдове - это многовато, но сейчас важнее найти сбалансированное решение. Так заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление украинского МИД о двух премьерах в стране.

"Два премьера - это, как правило, многовато. И писать об обоих в одном сообщении - не ежедневное дело. Но гораздо важнее найти сбалансированное политическое и юридическое решение. И ставки здесь гораздо выше, чем многие считают. Именно поэтому мы первыми начали интенсивный диалог, и заочный, и очный, со всеми ключевыми игроками. Для этого важно не изменение табличек, а доверчивое взаимодействие. Или мы теряем инициативу, или действуем уже. Мы - действуем!" – написал Боднар на своей странице в Facebook.

Ранее МИД Украины признал двух премьеров Молдовы. Спецпредставитель Украины встретился в Кишиневе с обоими премьерами. При этом в МИД не уточнили, кого признают действующим главой правительства.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.



Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.



Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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