В партии Слуга народа назвали союзников и конкурентов

Руководитель штаба политсилы Владимира Зеленского рассказал о возможных коалициях в новом парламенте.

Партия Слуга народа не считает своим союзником ни одну из "старых политсил". Об этом глава штаба партии и седьмой номер в ее списке Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде , которое было опубликовано 13 июня.

Как заявил Корниенко, Слуга народа не считает своим конкурентом партию Святослава Вакарчука Голос, хотя пересекается с ней в некоторых регионах на Западе страны и немного в Киеве. Как заявил Корниенко, Слуга народа не считает своим конкурентом партию Святослава Вакарчука Голос, хотя пересекается с ней в некоторых регионах на Западе страны и немного в Киеве.

"Мы не считаем их (партию Голос) своими конкурентами, потому что мы за одно и то же", - отметил глава штаба Слуги народа.

При этом он указал, что возможность коалиции с Голосом надо обсуждать. "Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - заявил Корниенко. По его словам, также возможен союз с партией Сила и честь. "Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - считает руководитель штаба Слуги народа.

Отвечая на вопрос о конкурентах партии, он подчеркнул, что на Востоке Украины таковым является Оппозиционный блок.

Корниенко отметил, что позиция его партии относительно "старых сил", таких как Оппозиционный блок За жизнь и Батькивщина, не изменилась и союз с ними не рассматривается.

"Ранее (президент) Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - подытожил он.

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