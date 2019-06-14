Порошенко допускает альянс с партией Зеленского

Европейская солидарность готова объединиться со Слугой народа ради продолжения движения в ЕС и НАТО.

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с пропрезидентской политсилой Слуга народа ради движения Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом он заявил 13 июня в эфире телеканала Прямой.

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - ответил Порошенко на вопрос о возможном союзе в будущем парламенте с командой Зеленского.

Лидер Европейской солидарности указал, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и тогда в Евросоюз сможет запланировать средства для этого в бюджете на 2028-2035 годы.

При этом Порошенко подчеркнул, что "его партия никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".

Также экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины.

Он напомнил, что у избранного президента есть "медовый месяц" - период, "когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее".

"Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину", - узаявил лидер Европейской солидарности.

В партии Слуга народа назвали союзников и конкурентов

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина сможет вступить в Евросоюз не ранее 2035 года.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet