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Порошенко готов объединиться со "Слугой народа" и помочь Зе

Комментариев: 14
Экс-президент заверил, что может помочь главе государства привести страну в ЕС и НАТО.
Порошенко готов помогать команде Зеленского с дипломатией
Порошенко готов помогать команде Зеленского с дипломатией
УНИАН

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Пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с партией “Слуга народа“ ради движения Украины в ЕС и НАТО. Об этом он заявил 13 июня в эфире телеканала Прямой.

“Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО“, - отметил Порошенко. Политик подчеркнул. что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и тогда в Евросоюз сможет запланировать средства для этого в бюджете на 2028-2035 годы.

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При этом Порошенко заверил, что его партия никогда не пойдет на союз “с пятой колонной Януковича, с политсилами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом “русский мир“.

Также экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины. Он напомнил, что у избранного президента есть “медовый месяц“ - период, “когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее“. 

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“Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину“, - считает Порошенко.

Напомним. ранее у Владимира Зеленского оценили судебную реформу Петра Порошенко на три с минусом.

 

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Теги: Зеленский, Порошенко. ЕС, НАТО, Европейская солидарность, Слуга народа
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Комментариев (14)
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alex-zol    14.06.2019, 09:29
Оценка:  -1
alex-zol
Не кто не будет контачиться из за вас))) до побачення, ви нам не цікаві))))
nfhvyt    14.06.2019, 09:27
Оценка:  0
nfhvyt
Что бы узнать врёт ли порошенко нужно посмотреть на его губы - если шевелятся, значит врёт.
Ruspidor    14.06.2019, 09:12
Оценка:  -3
Ruspidor
А Климкин сказал, что раньше 2035 в ЕС не вступить. Нам что, терпеть потроха еще 16 лет?
Коляка    14.06.2019, 09:16
Оценка:  -3
Коляка
да какой там Евросоюз? Что бы стать полноценным членом Евросоюза, нужно для начала колонизировать одну из стран третьего Мира и вывести от туда всё золото и установить там своё марионеточное правительство и качать за копейки нефть, только после этого можно себя смело называть европейской страной!
Peyot    14.06.2019, 09:18
Оценка:  0
Peyot
И много в ЕС таких стран? Сможеш назвать хотя бы 3-4?
Ruspidor    14.06.2019, 09:19
Оценка:  +3
Ruspidor
И сколько нефти выкачали из Эстонии, Латвии или Литвы?
Ruspidor    14.06.2019, 08:29
Оценка:  -5
Ruspidor
Да ты шо, готова, прафда, да?
А как же не втратити краину?
Людмил_А    14.06.2019, 08:16
Оценка:  -1
Людмил_А
какие мерзкие рожи - тупые галицаи и нацики
BROKER666    14.06.2019, 07:48
Оценка:  -1
BROKER666
ну правильно - надо не допустить коалицию всяки ккондомов типа бойко, кернеса, медведчука и рабиновича
Goga19041984    14.06.2019, 07:34
Оценка:  +3
Goga19041984
Цинизм высшей пробы, самое мразотное существо в политикуме Украины это Пидрошенко, думает что это его избавит от нар.
Ira0958    14.06.2019, 07:40
Оценка:  +1
Ira0958
а самое мразотное существо в мире - это карлик Пукин !
GALE    14.06.2019, 06:51
Оценка:  0
GALE
И на Северный полюс.
FREEMANY25    14.06.2019, 05:23
Оценка:  +4
FREEMANY25
Порошенко что то курит 100%
Peyot    14.06.2019, 09:17
Оценка:  0
Peyot
да много чего крутит например вашего кремлевского карлика 5лет на члене по часовой стрелке вертел. но оказалось нужно было против часовой вертеть народ не оценил...
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