Порошенко готов объединиться со "Слугой народа" и помочь Зе

Экс-президент заверил, что может помочь главе государства привести страну в ЕС и НАТО.

Читай также: У Порошенко не собираются бороться с Зеленским

Пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с партией “Слуга народа“ ради движения Украины в ЕС и НАТО. Об этом он заявил 13 июня в эфире телеканала Прямой.

“Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО“, - отметил Порошенко. Политик подчеркнул. что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и тогда в Евросоюз сможет запланировать средства для этого в бюджете на 2028-2035 годы.

Читай также: Портнов пятый раз обратился в ГБР, в этот раз против Порошенко и Парубия

При этом Порошенко заверил, что его партия никогда не пойдет на союз “с пятой колонной Януковича, с политсилами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом “русский мир“.

Также экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины. Он напомнил, что у избранного президента есть “медовый месяц“ - период, “когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее“.

Читай также: Парубий подписал закон, который может отправить Зеленского в отставку

“Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину“, - считает Порошенко.

Напомним. ранее у Владимира Зеленского оценили судебную реформу Петра Порошенко на три с минусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.