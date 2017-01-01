Итоги 13 июня: Красные ленты Roshen и призыв ООН

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

ОБСЕ похвалила Кучму за возобновление рабочей атмосферы в Минске, ракета “Ольха“ прошла испытания, а миссия ООН по правам человека обратилась сразу к властям Украины. РФ и боевикам. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Roshem отсудил право на красные ленты

Теперь только Roshen имеет право паковать торты, используя красную ленту на упаковках. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen против Минэкономики из-за красной ленты на торте.

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Суд принял решение в пользу компании Roshen. Теперь знак красного цвета является их правом интеллектуальной собственности на товарный знак. Имеются в виду пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты, а также упаковочные материалы - ленты, веревки, нитки и прочее.

ОБСЕ понравились идеи Кучмы по Донбассу

ОБСЕ приветствовала возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и поддержала озвученные Леонидом Кучмой инициативы. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак

Он отметил, что цель его визита в Украину - каким-то образом вдохновить новое руководство страны совместно подумать, как можно облегчить гуманитарную ситуацию в Донбассе.

Новая ракета “Ольха“ прошла испытания

Секретарь СНБО Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня “Ольха“.

“Госиспытания модернизированных ракет “Ольха-Р“, прошедшие на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании“, - говорится в сообщении пресс-службы СНБО. Ракета сделана точнее ее аналогов в РФ.

Второй сезон “Сватов“ запретили в Украине

Экспертная комиссия Госагентства по делам кино запретила показ второго сезона сериала “Сваты“. За отказ в выдаче лицензии на показ сериала телеканалу “1+1“ проголосовали 15 членов комиссии.

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Член экспертной комиссии Мария Гурская указывает, в сериале многие вывески госучреждений подписаны на русском языке, а некоторые - на украинском. Это все создает впечатление, что Украина интегрировалась в российское пространство.

Также, сериал “Сваты“ развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство - семья Будько в сериале выглядит менее образованной, типичными “селюками“.

ООН обратилась к Зеленскому, ОРДЛО и РФ

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали президента Владимира Зеленского поддерживать культуру ответственности и верховенства права в стране. Также там потребовали от ОРДЛО предоставить международным наблюдателям регулярный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей, а также гуманно обращаться с задержанными.

Кроме того, РФ как оккупационное государство в Крыму призвали придерживаться своих обязательств в соответствии с международными стандартами прав человека и выполнить решения судов ООН о Меджлисе и освобождении украинских моряков.