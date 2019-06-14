Разумков перейдет на украинский не раньше получения мандата

Как только у политика появится возможность, он обещал сменить русский язык на государственный.

Разумков рано или поздно обещает перейти на украинский УНИАН

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В эфире ток-шоу “Право на власть“ лидер партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков пообщал перейти на украинский язык. Об этом сообщает ТСН.

В частности, говорить на украинском языке политика попросила ведущая Наталья Мосейчук после его выступления. Разумков этого сразу не сделал, но пообещал перейти на украинский после того, как станет депутатом ВР.

“Как только я стану народным депутатом, и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский“, - заверил Разумков.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков оценил судебную реформу от Петра Порошенко на три с минусом.

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