Лето продолжается: украинцам прогнозируют жаркий день

14 июня в Украине будет солнечным, но некоторым областям обещают грозы и дожди.

Сегодня, июня всего в некоторых регионах страны обещают дожди с грозами. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют настоящий жаркий день.

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На западе Украины сегодня жаркий день, но дождливый. Синоптики практически всем западным регионам прогнозируют дожди и грозы. На термометре +29…+32 градуса по Цельсию.

На востоке Украины без осадков, солнечно и очень жарко. Воздух прогреется от +27 до +31 градуса.

Южным регионам обещают день без осадков. На улице +29…+33 градуса по Цельсию.

Северным областям страны обещают много солнца и тепла. Столбик термометра максимально поднимется к отметке +32 градуса.

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В Центральной Украине также осадков сегодня не прогнозируют. Воздух прогреется от +29 до +33 градусов.

В столице солнечно и тепло. Термометр покажет +30…+32 градуса по Цельсию.

Напомним, киевлян предупредили о загрязнении воздуха. В Киеве будет "тяжело" дышать до 18 июня из-за жары, повышенного давления и слабого ветра.