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В "слуги народа" решил подался и комик Сергей Сивохо

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Известный шоумен баллотируется в нардепы от партии Зеленского по мажоритарному округу.
Сивохо тоже решил баллотироваться в депутаты
Сивохо тоже решил баллотироваться в депутаты
УНИАН

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Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.

Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу. Отметим, что 49 округ - это Донецкая область, центр округа - город Константиновка. Сам Сергей Сивохо - родом из Донецка.

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Напомним, 13 июня партия “Слуга народа“ обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.

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Теги: Сивохо, Слуга народа, выборы, Рада, депутаты
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