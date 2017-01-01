В "слуги народа" решил подался и комик Сергей Сивохо

Известный шоумен баллотируется в нардепы от партии Зеленского по мажоритарному округу.

Сивохо тоже решил баллотироваться в депутаты УНИАН

Читай также: Лига смеха: Кравец спародировала Винника, а Сивохо станцевал на костылях

Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.

Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу. Отметим, что 49 округ - это Донецкая область, центр округа - город Константиновка. Сам Сергей Сивохо - родом из Донецка.

Читай также: Варнава устроила мастер-класс по танцам Сивохе

Напомним, 13 июня партия “Слуга народа“ обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.