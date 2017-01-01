В "слуги народа" решил подался и комик Сергей Сивохо
Известный шоумен баллотируется в нардепы от партии Зеленского по мажоритарному округу.
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Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.
Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу. Отметим, что 49 округ - это Донецкая область, центр округа - город Константиновка. Сам Сергей Сивохо - родом из Донецка.
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Напомним, 13 июня партия “Слуга народа“ обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.
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