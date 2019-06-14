“Хочу показать всем пример”: Вакарчук о декларации доходов

Лидер “Голоса” сделал публичное заявление.

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Лидер политической партии “Голос” известный музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук публично пообещал обнародовать декларацию своих доходов до парламентских выборов, которые намечены на 21 июля. Об этом он заявил в эфире 1+1.

Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство (членов моей партии - ред.) тоже. Мы сделаем это в сроки, установленные Конституцией. Но я сделаю это как можно быстрее. Я хочу показать всем пример, - заявил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук назвал спонсоров своей партии. Партию Голос поддержали инвестиционный банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании Киевстар Петр Чернышов.