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“Хочу показать всем пример”: Вакарчук о декларации доходов

Комментариев: 2
Лидер “Голоса” сделал публичное заявление.
“Хочу показать всем пример”: Вакарчук о декларации доходов
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер политической партии “Голос” известный музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук публично пообещал обнародовать декларацию своих доходов до парламентских выборов, которые намечены на 21 июля. Об этом он заявил в эфире 1+1.

Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство (членов моей партии - ред.) тоже. Мы сделаем это в сроки, установленные Конституцией. Но я сделаю это как можно быстрее. Я хочу показать всем пример, - заявил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук назвал спонсоров своей партии. Партию Голос поддержали инвестиционный банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании Киевстар Петр Чернышов.

 

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Теги: выборы, Вакарчук, декларация, заявление, Голос
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Комментариев (2)
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Датышо    14.06.2019, 10:26
Оценка:  +1
Датышо
кличко номер 2

...вчера не каждый может всяким
но всякий может и не тот
когда в цвета себя окрасим
чем тем, корова, пулемет....
...но если потому и в общем
вы ставите вопром ребром
не только всё лишь, это точно.
что как бы, якобы, о том.
TATOS    14.06.2019, 10:59
Оценка:  0
TATOS
Тут Вам не здесь.
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