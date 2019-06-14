Годовщина Ил-76: Зеленский, Хомчак и Полторак почтили память погибших

Ровно пять лет назад в результате атаки боевиков погибли 40 десантников и 9 членов экипажа самолета.

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Президент Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Об этом сообщает ТСН.

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.

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Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР“. Погибли все, кто был на борту - сорок десантников и девять членов экипажа.

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура закрыла дело против Генштаба ВСУ в связи с катастроыой Ил-76.