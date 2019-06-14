Годовщина Ил-76: Зеленский, Хомчак и Полторак почтили память погибших
Читай также: Муженко о решении суда по Ил-76: Могут быть фатальные последствия
Президент Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Об этом сообщает ТСН.
Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.
Читай также: Дело сбитого Ил-76: генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы
Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР“. Погибли все, кто был на борту - сорок десантников и девять членов экипажа.
Напомним, в 2017 году Генпрокуратура закрыла дело против Генштаба ВСУ в связи с катастроыой Ил-76.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.