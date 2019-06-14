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Годовщина Ил-76: Зеленский, Хомчак и Полторак почтили память погибших

Комментариев: 2
Ровно пять лет назад в результате атаки боевиков погибли 40 десантников и 9 членов экипажа самолета.
Зеленский, Хомчак и Полторак почтили память погибших десантников
Зеленский, Хомчак и Полторак почтили память погибших десантников
Скриншот видео

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Президент Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Об этом сообщает ТСН.

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.

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Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР“. Погибли все, кто был на борту - сорок десантников и девять членов экипажа. 

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура закрыла дело против Генштаба ВСУ в связи с катастроыой Ил-76.

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Теги: Ил-76, погибшие, память, Минобороны, Зеленский, Хомчак, Полторак
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.06.2019, 10:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Пять лет назад, 2 июня 2014 года, самолёт армейской авиации ВСУ нанёс удар по центру Луганска, в результате которого погибли восемь мирных жителей, а двадцать восемь человек получили ранения....
Орест_Пiхва    14.06.2019, 10:58
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Шось вову зе не туда понесло.
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