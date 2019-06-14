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Переезд отменяется? В АП запланировали тотальный ремонт

Комментариев: 2
На ремонт в Администрации президента планируют потратить практически 1,5 млн гривен.
В АП планируют ремонт
В АП планируют ремонт
wikipedia.org

Пока команда президента Зеленского подыскивает здание для переезда Администрации президента, Управление административными зданиями Государственного управления делами провели конкурс среди строительных компаний. Об этом передает Экспресс.

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В здании Администрации президента запланировали ремонт, на который планируют потратить 1 миллион 468 тысячи 728 гривен. В конкурсе победила “Строительно-реставрационная фирма “Видродження”.

Отмечается, что на Банковой планируют отремонтировать 25 кабинетов. До 20 декабря заменят оконные рамы, поклеят новые обои, отремонтируют потолки, заменять плинтуса и другие детали.

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Планируется сделать мелкий ремонт крыши и фасада Администрации президента, а также ремонт стен в зале государственных мероприятий администрации и потолком в холле второго и пятого этажей.

Напомним, в АП хотят водить экскурсии к президенту. Таким образом у Зеленского хотят показать, что президент максимально открыт к обществу.

 

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Теги: АП, переезд АП, ремонт, конкурс
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Комментариев (2)
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Woodbrother    14.06.2019, 10:53
Оценка:  0
Woodbrother
Бронированный велосипед клоуна ЗЕ не влазтит в Администрацию Президента. Хоромы будут расширять.
ВАТА_FUCK    14.06.2019, 10:32
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Уже и "конкурс" успели провести! Значит переезд - очередная ложь, никто переезжать и не собирался, только мозги пудрили.
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