Переезд отменяется? В АП запланировали тотальный ремонт
Пока команда президента Зеленского подыскивает здание для переезда Администрации президента, Управление административными зданиями Государственного управления делами провели конкурс среди строительных компаний. Об этом передает Экспресс.
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В здании Администрации президента запланировали ремонт, на который планируют потратить 1 миллион 468 тысячи 728 гривен. В конкурсе победила “Строительно-реставрационная фирма “Видродження”.
Отмечается, что на Банковой планируют отремонтировать 25 кабинетов. До 20 декабря заменят оконные рамы, поклеят новые обои, отремонтируют потолки, заменять плинтуса и другие детали.
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Планируется сделать мелкий ремонт крыши и фасада Администрации президента, а также ремонт стен в зале государственных мероприятий администрации и потолком в холле второго и пятого этажей.
Напомним, в АП хотят водить экскурсии к президенту. Таким образом у Зеленского хотят показать, что президент максимально открыт к обществу.
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