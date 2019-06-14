Переезд отменяется? В АП запланировали тотальный ремонт

На ремонт в Администрации президента планируют потратить практически 1,5 млн гривен.

Пока команда президента Зеленского подыскивает здание для переезда Администрации президента, Управление административными зданиями Государственного управления делами провели конкурс среди строительных компаний. Об этом передает Экспресс.

Читай также: У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом

В здании Администрации президента запланировали ремонт, на который планируют потратить 1 миллион 468 тысячи 728 гривен. В конкурсе победила “Строительно-реставрационная фирма “Видродження”.

Отмечается, что на Банковой планируют отремонтировать 25 кабинетов. До 20 декабря заменят оконные рамы, поклеят новые обои, отремонтируют потолки, заменять плинтуса и другие детали.

Читай также: АП не закупает новые мониторы, так как выбирает себе офис

Планируется сделать мелкий ремонт крыши и фасада Администрации президента, а также ремонт стен в зале государственных мероприятий администрации и потолком в холле второго и пятого этажей.

Напомним, в АП хотят водить экскурсии к президенту. Таким образом у Зеленского хотят показать, что президент максимально открыт к обществу.