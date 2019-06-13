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Под Днепром пронесся мощный ураган с ливнем

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В некоторых местах глубина “озер“ доходит до 15 сантиметров.
Под Днепром пронесся мощный ураган с ливнем
© dp.informator.ua
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Под Днепром пронесся мощный ураган с ливнем
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В городе Новомосковск Днепропетровской области в четверг, 13 июня, непогода устроила ЧП, превратив улицы в настоящие реки с дождевой водой.

Об этом сообщает Информатор.

Сначала возникли очень сильные порывы ветра, которые сносили ветви с деревьев. Ветер был такой силы, что переворачивал даже массивные рекламные щиты.

Также затопленными оказались много улиц, а неподалеку от мэрии и вовсе появилось небольшое “море“. В некоторых местах глубина “озер“ доходит до 15 сантиметров.

Как сообщалось 10 июня, под Бердичевом село засыпало градом.

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Теги: Депропетровская область, ураган, погода
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