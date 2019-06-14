Вакарчук призвал Мураева "перестать быть хамом"
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Украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал от “Доверяй делам“ Евгения Мураева перестать быть хамом. Их перепалка произошла в прямом эфире “Право на владу“, передает “Обозреватель“.
В частности, украинская певица и телеведущая София Федина, которая баллотируется от “Европейской солидарности“, спросила, что партия Мураева будет делать с украинцами, которые придерживаются других, чем оппозиционеры, убеждений.
Мураев начал высказываться о языковом законе и ПЦУ, тогда Федина переспросила: “Что вы будете делать с нами?“ - “Живите!“ – ответил ей политик.
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“Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! “Живите“ и так далее – это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом?“, - возмутился Вакарчук.
“Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: “Живите“? Это такое высокомерие“, – сказал политик.
Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявил, что хочет подать пример своей декларацией о доходах.