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Вакарчук призвал Мураева "перестать быть хамом"

Комментариев: 5
Музыкант и политик переругались в прямом эфире ток-шоу из-за риторики оппозиционера.
Вакарчук разругался с Мураевым
Вакарчук разругался с Мураевым
Скриншот видео

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Украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал от “Доверяй делам“ Евгения Мураева перестать быть хамом. Их перепалка произошла в прямом эфире “Право на владу“, передает “Обозреватель“.

В частности, украинская певица и телеведущая София Федина, которая баллотируется от “Европейской солидарности“, спросила, что партия Мураева будет делать с украинцами, которые придерживаются других, чем оппозиционеры, убеждений.

Мураев начал высказываться о языковом законе и ПЦУ, тогда Федина переспросила: “Что вы будете делать с нами?“ - “Живите!“ – ответил ей политик.

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“Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! “Живите“ и так далее – это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом?“, - возмутился Вакарчук. 

“Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: “Живите“? Это такое высокомерие“, – сказал политик.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявил, что хочет подать пример своей декларацией о доходах.

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Теги: Вакарчук, Мураев, перепалка, оппозиция, русский язык, ПЦУ, ток-шоу
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Комментариев (6)
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T-REX2    14.06.2019, 11:08
Оценка:  0
T-REX2
Смотрел этот цирк-было весело.
timo1020    14.06.2019, 11:06
Оценка:  0
timo1020
отрежьте уже этому мураеву голову кто-то, умоляю
CasperW    14.06.2019, 11:01
Оценка:  -1
CasperW
Лол, кремляди уже тут. Мураев - технический кандидат. И, кстати, кандидат он еще тот.
Орест_Пiхва    14.06.2019, 10:56
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
Да, Жека тяжело в этом кодле дискутировать.
Goga19041984    14.06.2019, 10:38
Оценка:  0
Goga19041984
Мураев вакарчука как лощка сделал ибо умственные способности Вакарчука против Мураева приближаются к нулю.
ВАТА_FUCK    14.06.2019, 10:46
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
чМураев - чМуйло.
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