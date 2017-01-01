"Большое дело Украины": В Гааге начался заключительный день слушаний

Сегодня по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву выступит украинская сторона.

Украина выступает в Гааге в заключительный день слушаний Facebook Елены Зеркаль

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В Постоянной палате третейского суда в Гааге сегодня продолжатся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году. Об этом пишет УНН.

Украина судится с РФ на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В заключительный день слушаний выступает наша сторона.

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“В пятницу во второй половине дня мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать после этого уже позицию суда по решению дела по юрисдикции“, - сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль.

Текущие слушания касаются вопроса юрисдикции трибунала для рассмотрения “большого дела Украины против России“.

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В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма.

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Напомним, ранее миссия ООН по правам человека обвинила Россию в наружении резолюции Генассамблеи ООН.