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Саакашвили приравнял Украину к Нигерии

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Политик нашел много общего между странами.
Саакашвили назвал общую проблему Украины и Нигерии
Саакашвили назвал общую проблему Украины и Нигерии
facebook.com/SaakashviliMikheil

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал Украину страной третьего мира. Об этом лидер политической партии “Рух нових сил” рассказал в интервью НВ.

Саакашвили акцентировал, что за свою жизнь не видел ни одного украинца, который сидел бы, сложа руки. Все граждане Украины являются очень трудолюбивыми и с любовью относятся к работе.

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Несмотря на это, по словам Саакашвили, Украина сегодня выглядит не лучше Африки. Политико сравнил Украину с Нигерией. По его мнению, уровень коррупции в этих странах критически высокий, что мешает им обоим развиваться.

Напомним, Саакашвили собрался в Раду во главе своей партии. Михаил Саакашвили считает, что он соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады.

 

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Теги: Саакашвили, политик, Нигерия, Украина
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