Обстрел Марьинки: Ранены трое взрослых и ребенок

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Вследствие минометного обстрела Марьинки пострадали четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок. Открыто уголовное производство по факту террористического акта.

Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

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Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения.

“Минометный обстрел начался сегодня, около 5:00 утра. Сейчас задокументировано повреждение трех домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко“, - указали в полиции.

Поврежденные жилые дома расположены на улицах Шевченко и Героев Чернобыля.

“По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию“, - указали в полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

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