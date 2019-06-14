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Супрун объяснила, почему люди не могут отоспаться на выходных

Комментариев: 3
Супрун указывает, что человеку нужно 7 - 9 часов полноценного сна в день.
Супрун рассказала, сколько нужно спать
Супрун рассказала, сколько нужно спать
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, почему нельзя мало спать в рабочие дни и отсыпаться в выходные.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Супрун указывает, что человеку нужно 7 - 9 часов полноценного сна в день.

Министр отмечает, что недостаток сна может спровоцировать проблемы с лишним весом, сердцем, диабет, усталость, тревожность. Кроме того сон влияет на скорость мышления, гормональный баланс. Недостаток сна может даже значительно укоротить жизнь.

В случае, если строгий режим вести не получается, то следует сделать практику “сна выходного дня“ безопасней. Нужно спать всего на час дольше, чем обычно, однако в средине дня можно заснуть минут на 20-30. Таким образом, можно чувствовать бодрость в течение всего дня.

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Ранее Супрун рассказала, насколько вреден загар и как стоит защищаться от ультрафиолета. И.о. министра здравоохранения советует использовать солнцезащитные крема со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. А вот крем с максимальной защитой (SPF50) не стоит применять.

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Теги: здравоохранение, здоровье, Минздрав, сон, Супрун
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Комментариев (3)
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Olifir4ik    14.06.2019, 14:08
Оценка:  0
Olifir4ik
пиз-й супрун домой , за океан советовать !
SEMPENTY    14.06.2019, 13:08
Оценка:  +3
SEMPENTY
Когда уже уберут из сети это пугало?
sugar99    14.06.2019, 13:54
Оценка:  0
sugar99
пока не до него -
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