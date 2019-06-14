Нардепа Шевченко облили фекалиями из-за кандидата от “Слуги народа”

Инцидент имел политическую основу.

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Народного депутата Александра Шевченко в парке Ивано-Франковска облили фекалиями за то, что тот отказался снимать свою кандидатуру в пользу кандидата от “Слуги народа”, Об этом сам Шевченко рассказал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, вчера, 13 июня, ему позвонил местный бизнесмен Иван Мельник, который предложил встретиться для выяснения важных вопросов в парке города. При этом Мельник акцентировал, что встреча будет в присутствии его делового партнера.

Позже, по словам Шевченко, оказалось, что этот партнер - Мирослав Кальян, местный криминальный авторитет.

Мельник и Кальян начали угрожать Шевченко физической расправой, если он не снимет свою кандидатуру по Ивано-Франковскому округу в пользу Александра Богачева, который баллотируется от “Слуги народа”. Шевченко акцентировал, что Богачев является юристом Мельника.

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Когда нардеп отказался выполнять требования собеседников, к нему подошел мужчина в форме коммунальника и облил его ведром фекалий.

Шевченко обратился к правоохранителям, чтоб они дали правовую оценку действиям против него, а также просит обратить внимание на этот инцидент президента Владимира Зеленского.

Напомним, националисты в Харькове облили зеленкой главного антимайдановца. Спартака Головачева подкараулили в одном из районов Харькова.