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Нардепа Шевченко облили фекалиями из-за кандидата от “Слуги народа”

Комментариев: 6
Инцидент имел политическую основу.
Шевченко рассказал, почему его облили фекалиями
Шевченко рассказал, почему его облили фекалиями
facebook.com/YaShevchenkoUa/

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Народного депутата Александра Шевченко в парке Ивано-Франковска облили фекалиями за то, что тот отказался снимать свою кандидатуру в пользу кандидата от “Слуги народа”, Об этом сам Шевченко рассказал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, вчера, 13 июня, ему позвонил местный бизнесмен Иван Мельник, который предложил встретиться для выяснения важных вопросов в парке города. При этом Мельник акцентировал, что встреча будет в присутствии его делового партнера.

Позже, по словам Шевченко, оказалось, что этот партнер - Мирослав Кальян, местный криминальный авторитет.

Мельник и Кальян начали угрожать Шевченко физической расправой, если он не снимет свою кандидатуру по Ивано-Франковскому округу в пользу Александра Богачева, который баллотируется от “Слуги народа”. Шевченко акцентировал, что Богачев является юристом Мельника.

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Когда нардеп отказался выполнять требования собеседников, к нему подошел мужчина в форме коммунальника и облил его ведром фекалий.

Шевченко обратился к правоохранителям, чтоб они дали правовую оценку действиям против него, а также просит обратить внимание на этот инцидент президента Владимира Зеленского.

Напомним, националисты в Харькове облили зеленкой главного антимайдановца. Спартака Головачева подкараулили в одном из районов Харькова.

 

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Теги: фекалии, Мельник, Шевченко, Слуга народа
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Комментариев (7)
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Ruspidor    14.06.2019, 12:05
Оценка:  -1
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!
Letohradek    14.06.2019, 12:39
Оценка:  0
Letohradek
Когда же ты, зэбильное, начнешь спамить нарушениями конституции, квартального барана? Когда поклонникам охрыпшей крысы дойдет, какого скота они привели к власти?
Woodbrother    14.06.2019, 11:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Слуги дяди Бени такие говнистые.
Ruspidor    14.06.2019, 12:06
Оценка:  -2
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!!
sv_sim    14.06.2019, 11:45
Оценка:  +2
sv_sim
дешевый пиар, не более того. Шева пол закарпатья нагибает, а тут на тебе двое фраеров решили опустить?
Peyot    14.06.2019, 11:25
Оценка:  -2
Peyot
еще месяц и те кто голосовал на ЗЕ будет равняться тем кто трахал козу!
Ruspidor    14.06.2019, 12:06
Оценка:  -2
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!!!
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