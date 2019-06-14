Под Днепром взорвали банкомат и украли почти полмиллиона гривен

Метод становится все популярнее у грабителей.

Полиция работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления npu.gov.ua

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В одном из сел Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка", размещенный в помещении сельского совета.

Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Как сообщалось 17 мая, под Днепром подорвали банкомат ПриватБанка.