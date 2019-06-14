Под Днепром взорвали банкомат и украли почти полмиллиона гривен
Метод становится все популярнее у грабителей.
Читай также: В Днепре воры взорвали банкомат: Разнесло полдома
В одном из сел Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка", размещенный в помещении сельского совета.
Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.
Как сообщалось 17 мая, под Днепром подорвали банкомат ПриватБанка.
Реально здесь замешаны или сборщики или сотрудники.
Уж тем более, что знали когда в автомате будет так много денег!