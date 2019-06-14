Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Днепром взорвали банкомат и украли почти полмиллиона гривен

Комментариев: 1
Метод становится все популярнее у грабителей.
Полиция работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления
Полиция работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления
npu.gov.ua

Читай также: В Днепре воры взорвали банкомат: Разнесло полдома

В одном из сел Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка", размещенный в помещении сельского совета.

Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Как сообщалось 17 мая, под Днепром подорвали банкомат ПриватБанка.

Поделись:
Теги: взрыв, ограбление, банкомат, Днепропетровская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
strelokc    14.06.2019, 11:56
Оценка:  +1
strelokc
Провернуть такое могут лишь люди с ТОЧНЫМИ знаниями того, как устроен данный аппарат!
Реально здесь замешаны или сборщики или сотрудники.
Уж тем более, что знали когда в автомате будет так много денег!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь