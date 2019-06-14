Из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ
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Первые 34 жителя так называемой “ДНР“ пересекли границу с Россией для получения гражданства. Об этом сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека, передают РИА-Новости.
“Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют“, - пояснил он.
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Автобус уже пересек границу. Ранее боевики ОРДЛО передали на территорию РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей “ДНР“.
Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Ранее сообщалось, что оккупанты просят с жителей ОРДЛО по $500 за российский паспорт.
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