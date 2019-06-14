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Из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ

Комментариев: 6
Всего с территории "ДНР" в Россию прибыли 34 украинца, оккупанты собираются доставлять их через границу каждый день.
Украинцев вывозят из ОРДЛО получать паспорта РФ
Украинцев вывозят из ОРДЛО получать паспорта РФ
depositphotos.com

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Первые 34 жителя так называемой “ДНР“ пересекли границу с Россией для получения гражданства. Об этом сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека, передают РИА-Новости.

“Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют“, - пояснил он.

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Автобус уже пересек границу. Ранее боевики ОРДЛО передали на территорию РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей “ДНР“.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. 

Ранее сообщалось, что оккупанты просят с жителей ОРДЛО по $500 за российский паспорт.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, паспорта. РФ, ДНР
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Комментариев (6)
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Via_dolorosa    14.06.2019, 12:36
Оценка:  -1
Via_dolorosa
VSHIVANKA- по той же причине как расия решает с кем должна дружить Украина; все эти ДНР фейковые образования которые плодит рф, для того что б навредить Европейской интеграции и вступление в НАТО.
Woodbrother    14.06.2019, 12:15
Оценка:  0
Woodbrother
Я достаю из широких щтанин паспорт куриный
Paul_Knox    14.06.2019, 12:04
Оценка:  +3
Paul_Knox
Не возвращайтесь, дарагие таварисчи... оставайтесь там, в дерьме, здесь вы не нужны.
VSHIVANKA    14.06.2019, 12:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ ТЫ , ОПАРЫШ УКРОПНЫЙ , РЕШАЕШЬ ЗА ЖИТЕЛЕЙ. ДНР ГДЕ ИМ ЖИТЬ И КАКОЕ ГРАЖДАНСТВО ИМЕТЬ ?
ИЛИ ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ПЕРЕНЯТЬ У СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА МАНЕРУ ВСЕМ УКАЗЫВАТЬ , ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ ?!
Серго-1    14.06.2019, 12:32
Оценка:  -1
Серго-1
А чего это какая то вошь, решает как должна называться территория Донбаса...ДыНыРы или ЛыНыРы))?
Michael2811    14.06.2019, 11:54
Оценка:  -3
Michael2811
СУГС Багато разiв!!! Стрибати нэ трэба!
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