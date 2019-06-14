Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ соединила Крым с материком железной дорогой

Комментариев: 6
Через Керченский мост проложили железную дорогу.
Железная дорога с воздуха
Железная дорога с воздуха
twitter.com/PMSimferopol

Читай также: "Большое дело Украины": В Гааге начался заключительный день слушаний

Российские оккупанты в Крыму завершили работы на железной дороге через Керченский мост. Об этом сообщили Министерство иностранных дел Российской Федерации в Twitter.

Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и

России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка, - сказано в сообщении МИД РФ.

Сообщили, что после открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.

Читай также: В Крым не едет существенно больше украинцев - ГПСУ

Сейчас продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.

Пресс-служба МИД РФ также опубликовала несколько фотографий железной дороги через Керченский мост.

Напомним, украинские моряки в СИЗО Москвы учат иностранные языки. Военнопленные скучают по семьям, ждут писем украинцев и много читают в свободное время.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Крым, железная дорога, полуостров, материк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
lsk    14.06.2019, 12:07
Оценка:  -3
lsk
А мы не можем построить новый мост через речку Днепр , ах жаль ((
Ruspidor    14.06.2019, 12:08
Оценка:  +1
Ruspidor
Любые желания за ваши деньги. Если 5 лет вся страна стоит раком ради политического роэкта - то это их выбор...
Goga19041984    14.06.2019, 12:02
Оценка:  -5
Goga19041984
вот россия молодцы, сильная держава, не то что мы хохлоботы, мы должны быть украинцами , а не хохлами галицайско корчневыми., вставай украина!
Ruspidor    14.06.2019, 12:08
Оценка:  +2
Ruspidor
Ты скорее пиздaбот, чем украинец... Кемеровская область попросила принять Канаду их как бежанцев, сильная держава, да... гм-гм-гм...
Датышо    14.06.2019, 12:16
Оценка:  -1
Датышо
pidor тупоголовый, по твоей логике крым попросил принять рф их как беженцов? идиотина...
Ruspidor    14.06.2019, 12:00
Оценка:  -2
Ruspidor
Да поxyй!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь