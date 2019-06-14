РФ соединила Крым с материком железной дорогой

Через Керченский мост проложили железную дорогу.

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Российские оккупанты в Крыму завершили работы на железной дороге через Керченский мост. Об этом сообщили Министерство иностранных дел Российской Федерации в Twitter.

Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и

России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка, - сказано в сообщении МИД РФ.

Сообщили, что после открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.

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Сейчас продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.

Пресс-служба МИД РФ также опубликовала несколько фотографий железной дороги через Керченский мост.

Напомним, украинские моряки в СИЗО Москвы учат иностранные языки. Военнопленные скучают по семьям, ждут писем украинцев и много читают в свободное время.