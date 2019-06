РФ соединила Крым с материком железной дорогой

Читай также: "Большое дело Украины": В Гааге начался заключительный день слушаний

Российские оккупанты в Крыму завершили работы на железной дороге через Керченский мост. Об этом сообщили Министерство иностранных дел Российской Федерации в Twitter.

Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и

России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка, - сказано в сообщении МИД РФ.

Сообщили, что после открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.

