"Готов защищать Украину": Саакашвили встал на учет в военкомат
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прошел медицинскую комиссию и встал на учет в военкомате.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Саакашвили указал, что встал на учет в Святошинском военкомате в Киеве.
“Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину“, - отметил политик.
Он также написал, что медицинский персонал работает не в лучших условиях, но тем не менее все были очень отзывчивыми.
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Более того, Саакашвили подчеркнул о необходимости “резко увеличить финансирование“ для медработников.
Ранее сообщалось, что Саакашвили приравнял Украину к Нигерии. Саакашвили акцентировал, что за свою жизнь не видел ни одного украинца, который сидел бы, сложа руки. Все граждане Украины являются очень трудолюбивыми и с любовью относятся к работе. Несмотря на это, по словам Саакашвили, Украина сегодня выглядит не лучше Африки. Политико сравнил Украину с Нигерией. По его мнению, уровень коррупции в этих странах критически высокий, что мешает им обоим развиваться.
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