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Звезде “Сватов” разрешили въезд в Украину

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В списке Минкульта нет Федора Добронравова.
Добронравову разрешили въезд в Украину
Добронравову разрешили въезд в Украину
wikipedia.org

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Министерство культуры Украины исключило актера сериала “Сваты” популярного российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом передает российский Интерфакс.

Сообщается, что в обновленном списке персон нон-грата от 14 июня Федора Добронравова нет.

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К слову, Добронравов снимался в главной роли популярного сериала “Сваты”, который продюсировала студия “95 квартал” Владимира Зеленского. Добронравова включили в список Минкульта как человека, который угрожает национальной безопасности Украины после его визитов в оккупированный Крым.

Напомним, актер "Сватов" Добронравов дважды выступил в Крыму. Об этом журналистам сообщили в керченском и севастопольском театрах.

 

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Теги: Сваты, Добронравов, персона нон-грата, Минкульт
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