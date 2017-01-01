Звезде “Сватов” разрешили въезд в Украину

В списке Минкульта нет Федора Добронравова.

Читай также: Госкино получило основание для запрета сериала Сваты

Министерство культуры Украины исключило актера сериала “Сваты” популярного российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом передает российский Интерфакс.

Сообщается, что в обновленном списке персон нон-грата от 14 июня Федора Добронравова нет.

Читай также: Телеканал 1+1 оспорил запрет на въезд для актера Добронравова

К слову, Добронравов снимался в главной роли популярного сериала “Сваты”, который продюсировала студия “95 квартал” Владимира Зеленского. Добронравова включили в список Минкульта как человека, который угрожает национальной безопасности Украины после его визитов в оккупированный Крым.

Напомним, актер "Сватов" Добронравов дважды выступил в Крыму. Об этом журналистам сообщили в керченском и севастопольском театрах.