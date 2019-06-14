"Главная цель - остановить огонь": Зеленский встретился с главой ОБСЕ

Президент провел встречу с Мирославом Лайчаком и поблагодарил организацию за активное участие в урегулировании ситуации на Донбассе.

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Президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

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“Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой“, - сказал он.

По словам Зеленского, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке.

“Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы“, - отметил он.

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Со своей стороны Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Напомним. ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма обсудил с главой ОБСЕ “хлебное перемирие“ на Донбассе.